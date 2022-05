Diese Analyse wurde am 30.05.2022 um 08:30 Uhr erstellt.

Die Aktie von Wacker Chemie (WKN: WCH888) hatte im März 2020 ein Baisse-Tief und zugleich Allzeittief bei 30,04 EUR markiert. Seither konnte sie einen dynamischen primären Aufwärtstrend etablieren. Der letzte mittelfristige Kursschub beförderte den Anteilsschein vom im Februar bei 117,80 EUR verzeichneten Korrekturtief bis auf ein im April notiertes 14-Jahres-Hoch bei 177,75 EUR. Im Rahmen der anschließenden Konsolidierung rutschte er jedoch wieder unter die knapp darunter befindlichen Kursspitzen aus den Jahren 2021, 2018 und 2011. Die Trendindikation bleibt jedoch bullish. Die Aktie befindet sich oberhalb der steigenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 200 Tage und steuert aktuell erneut in Richtung der oberen Begrenzung der laufenden Konsolidierung. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die Widerstandszone 174,75-177,75 EUR per Tagesschluss entstünde ein bullishes Anschlusssignal mit potenziellen nächsten Zielen bei 185,65-190,24 EUR, 195,70-196,50 EUR und 200,00 EUR (Rekordhoch aus dem Jahr 2007). Mit Blick auf das kurzfristige Chartbild würde eine Verletzung der nächsten Supportzone bei 155,50-160,71 EUR eine leichte Eintrübung der Ausgangslage herbeiführen und die Unterstützung bei 148,70-150,00 EUR wieder in den Fokus rücken. Deren nachhaltige Unterschreitung würde schließlich das mittelfristige Bias von derzeit bullish auf neutral drehen und für eine zeitlich ausgedehnte Trading-Range oberhalb von 117,80 EUR sprechen.