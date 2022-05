Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenausklang von seiner freundlichen Seite. Der DAX haussierte um 1,62 Prozent auf ein 5-Wochen-Hoch bei 14.462 Punkten. Auf Wochensicht konnte er damit um 3,44 Prozent zulegen. MDAX und TecDAX sahen am Berichtstag Aufschläge von 1,09 beziehungsweise 2,66 Prozent. In den drei Indizes gab es 82 Gewinner und 15 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 72 Prozent. Stärkste Sektoren waren Technologie (+4,22%), Software (+2,45%) und Industrie (+2,29%). Lediglich der Versorgersektor (-2,60%) musste Abschläge hinnehmen. Mit einem Plus von 5,93 Prozent belegte die Aktie des Laborausrüsters Sartorius nachrichtenlos die DAX-Spitze. Charttechnisch konnte sich das Papier aus einer neun Tage andauernden Trading-Range befreien und bis auf ein 4-Wochen-Hoch vorstoßen. Infineon und Siemens Healthineers folgten mit Zugewinnen von 4,64 und 4,45 Prozent. RWE (-2,97%) und E.ON (-2,33%) litten am anderen Indexende unter einer Energieabgabe in Großbritannien. Auf Henkel (-1,66%) lastete die Streichung einer Kaufempfehlung seitens der Analysten von Jefferies.

An der Wall Street verabschiedeten sich die Indizes trotz eines schwächer als erwarteten Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan mit kräftigen Aufschlägen in ein feiertagsbedingt verlängertes Wochenende. Stützend wirkte die Abschwächung der Inflation im April, gemessen am Preisindex für persönliche Konsumausgaben. Der Dow Jones Industrial zog um 1,76 Prozent auf 33.213 Punkte an. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 3,30 Prozent auf 12.681 Zähler. 84 Prozent der Werte an der NYSE endeten im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen lag bei 86 Prozent. 88 neuen 52-Wochen-Hochs standen 36 Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries notierte einen Basispunkt tiefer bei 2,74 Prozent. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD kletterte bis zum Ende des New Yorker Handels um 0,13 Prozent auf 1,0730 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 0,86 Prozent auf 115,07 USD. Gold handelte an der Comex 0,18 Prozent fester bei 1.857 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Für gute Laune sorgten sinkende Covid-19-Zahlen aus Peking und Shanghai und hieraus folgende Erleichterungen bei den geltenden Beschränkungen. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,92 Prozent höher bei 169,15 Punkten. Stark gesucht waren vor allem Technologiewerte (HSTECH: +3,42%). Der Nikkei 225 (+2,16%) zeigte ebenfalls relative Stärke. Der S&P Future notierte zuletzt 0,51 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.571) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Mai-Daten zur Wirtschaftsstimmung in der Eurozone und zu den deutschen Verbraucherpreisen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Adler Group. In den USA bleiben die Aktienmärkte und der Anleihemarkt feiertagsbedingt geschlossen.