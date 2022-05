Nächste Unterstützungen:

14.315

14.226

14.146-14.175

Nächste Widerstände:

14.565/14.603

14.732

14.816

Perspektivisch ergibt sich damit weiteres Erholungspotenzial in Richtung 14.925-15.100 Punkte im Rahmen einer zweiten Aufwärtswelle vom März-Tief (12.439). Zwischengeschaltete potenzielle Hürden und Ziele lauten 14.565/14.603 Punkte, 14.732 Punkte und 14.816 Punkte. Ganz kurzfristig betrachtet, befinden sich die markttechnischen Indikatoren bereits im extrem überhitzten Bereich, so dass eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine zeitnahe Verschnaufpause zu unterstellen ist. Mögliche nächste Auffangbereiche für den Fall eines Rücksetzers liegen bei 14.315 Punkten, 14.226 Punkten und 14.146-14.175 Punkten. Zu einer deutlichen Eintrübung des Chartbildes käme es erst unterhalb von 13.871-13.947 Punkten. In diesem Fall müsste eine zeitnahe Fortsetzung des dominanten mehrmonatigen Abwärtstrends vom Januar-Hoch (16.285) eingeplant werden.