Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenstart die Rally der Vorwoche fortsetzen. Eine überraschend hohe Verbraucherpreisinflation in Deutschland wirkte sich nicht auf das Kursgeschehen aus. Die Teuerung zog im Mai auf 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr an und erreichte damit den höchsten Stand seit fast 50 Jahren. Von der Wall Street gab es keine Impulse, da dort feiertagsbedingt kein Handel stattfand. Der DAX schloss 0,79 Prozent fester bei 14.576 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 1,47 respektive 1,51 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 89 Gewinner und zehn Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 85 Prozent. Der Einzelhandelssektor (+5,01%) blieb im Rallymodus. Stark gesucht waren daneben Konsumwerte (+2,42%), Technologietitel (+2,12%) und Banken (+2,12%). Schwach präsentierten sich lediglich Immobilienwerte (-0,43%) und Telekommunikationstitel (-0,02%). Delivery Hero stürmte mit einem Plus von 9,70 Prozent ohne Nachrichten an die DAX-Spitze. Dahinter folgten Puma (+4,36%), Zalando (+4,27%), HelloFresh (+3,53%), Sartorius (+3,14%) und adidas (+2,70%). Siemens rückte nach der Meldung des größten Auftrags in seiner Geschichte um 2,43 Prozent vor. Deutsche Börse hielt mit einem Minus von 2,32 Prozent die rote Laterne im Leitindex. Die Anleihekurse standen mit den Inflationsdaten unter Druck. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 1,04 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Die offiziellen Einkaufsmanagerindizes für China kamen besser als vom Markt erwartet herein, blieben jedoch unterhalb der Schwelle von 50 Punkten und damit im kontraktiven Bereich. Der Index für das verarbeitende Gewerbe kletterte im Mai auf 49,6 Punkte nach zuvor 47,4 Punkten. Der Gradmesser für den Servicesektor verbesserte sich auf 47,8 Punkte nach 41,9 Punkten. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,06 Prozent tiefer bei 169,04 Punkten. Der chinesische CSI 300 rückte um 1,07 Prozent vor und konnte damit den ersten Monat in diesem Jahr zulegen. Technologiewerte und Einzelhandelswerte waren stark gesucht. Die Renditen in den Staatsanleihen zogen deutlich an. Der S&P Future notierte zuletzt 0,21 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.507) ein schwächerer Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Verbraucherpreisdaten für die Eurozone. Die Konsensschätzung lautet auf eine Rekord-Teuerungsrate von 7,6 Prozent nach zuvor 7,4 Prozent. Unternehmensseitig gibt es nach US-Börsenschluss Geschäftszahlen unter anderem von Salesforce.com und HP.