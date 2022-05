Nächste Unterstützungen:

14.510

14.464

14.314/14.320

Nächste Widerstände:

14.589-14.603

14.732

14.816

Der Index sieht sich nun der Widerstandszone bei 14.589-14.603 Punkten gegenüber. Angesichts der kurzfristig überkauften markttechnischen Indikatoren sowie der auf Basis des Tagescharts geformten Doji-Kerze an der erreichten Hürde würde eine Verschnaufpause nicht überraschen. Nächste Unterstützungen lauten 14.510 Punkte und 14.464 Punkte. Darunter wäre eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 14.314/14.320 Punkte, 14.226 Punkte und 14.146-14.175 Punkte einzuplanen. Ein Stundenschluss oberhalb von 14.603 Punkten würde ein bullishes Anschlusssignal senden mit nächsten Zielen bei 14.732 Punkten und 14.816 Punkten. Darüber würde bereits das primäre Erholungsziel bei 14.925-15.100 Punkten in den Fokus rücken.