Die Aktie des im DAX notierten Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (WKN: 578580) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2018 bei 93,82 EUR markierten Rekordhoch in einem langfristigen Abwärtstrend. Zuletzt verbuchte sie im gestrigen Handel in unmittelbarer Rufweite zu einer bedeutenden Unterstützung (zyklisches Tief aus dem Jahr 2009 bei 25,51 EUR) ein 13-Jahres-Tief bei 25,95 EUR. Der damit verbundene Rutsch unter das letzte Verlaufstief vom 10. Oktober erwies sich als Bärenfalle. Die Aktie drehte begleitet von sehr hohem Handelsvolumen ins Plus und schloss mit einem Aufschlag von 6,55 Prozent. Auf Basis des Tagescharts formte das Papier eine bullishe Piercing-Line-Kerze. Die momentumbasierten Indikatoren in dieser Zeitebene hatten bereits zuvor auf ein Nachlassen der Schwungkraft auf der Unterseite hingewiesen. Im Wochenchart befindet sich der RSI-Indikator auf dem überverkauftesten Niveau seit dem Börsengang im Jahr 1996. Die Chancen für eine Stabilisierung oder technische Erholung sind daher erhöht. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die Widerstandszone bei 29,60-29,88 EUR per Tagesschluss würde ein kurz- bis mittelfristig relevanter Boden komplettiert. Nächste Hürden und potenzielle Kursziele lauten im Erfolgsfall 31,40 EUR, 32,21 EUR, 33,81 EUR und 35,00-35,37 EUR. Ein signifikanter Tagesschluss unterhalb der aktuellen Supportzone bei 25,51/25,95 EUR würde derweil das Erholungsszenario negieren und im Rahmen des dann bestätigten übergeordneten Abwärtstrends Risiken in Richtung 24,41 EUR und 22,89/23,18 EUR mit sich bringen.