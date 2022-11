Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenstart ein uneinheitliches Bild. Ein neues Rekordhoch bei der Inflationsrate in der Eurozone im Oktober (10,7%; September: 9,9%) wirkte sich nicht auf das Kursgeschehen aus. Der DAX schloss nach einem impulslosen Handel 0,08 Prozent höher bei 13.254 Punkten und markierte damit ein Mehrwochenhoch. Der MDAX der mittelgroßen Werte notierte 0,11 Prozent fester. Für den TecDAX ging es derweil 0,16 Prozent abwärts. In den drei genannten Indizes gab es 52 Gewinner und 45 Verlierer. Das Volumen in fallenden Aktien überwog mit 52 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance hatten Versorger (+1,18%) die Nase vorn vor Transportwerten (+1,04%) und Pharma & HealthCare (+0,97%). Sehr schwach präsentierten sich Technologiewerte (-1,84%), Banken (-1,73%) und Industriewerte (-0,53%). Trotz Gewinnwarnungen bei Fresenius Medical Care (+6,55%) und Fresenius SE (+5,14%) belegten die beiden Aktien der Fresenius-Familie die obersten Plätze im DAX-Performance-Tableau. Händler verwiesen zur Begründung auf besser als erwartet hereingekommene Eckdaten zum dritten Quartal. Zalando (-3,52%) hielt nachrichtenlos die rote Laterne im Leitindex.

An der Wall Street überwogen die negativen Vorzeichen. Der Dow Jones Industrial gab um 0,39 Prozent auf 32.733 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,22 Prozent auf 11.406 Zähler. An der NYSE gab es 1.501 Kursgewinner und 1.707 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 52 Prozent. 94 neuen 52-Wochen-Hochs standen 108 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete vor der morgigen Fed-Sitzung gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD gab gegen Ende des New Yorker Handels um 0,87 Prozent auf 0,9878 USD nach. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um acht Basispunkte auf 4,10 Prozent an. WTI-Öl verbilligte sich um 2,17 Prozent auf 85,99 USD. Gold notierte an der Comex 0,58 Prozent tiefer bei 1.635 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Vor allem Technologiewerte waren gesucht. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,24 Prozent fester bei 137,87 Punkten. Die australische Notenbank RBA erhöhte ihren Leitzins Cash Rate um 25 Basispunkte auf 2,85 Prozent. Der Austral-Dollar tendierte daraufhin schwächer, da einige Marktteilnehmer mit Blick auf die Inflationsentwicklung mit einem größeren Zinsschritt gerechnet hatten. Der chinesische Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe kletterte im Oktober von zuvor 48,1 auf 49,2 Punkte. Er verblieb damit unterhalb der Schwelle von 50 Punkten, ab der Wachstum signalisiert wird. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,54 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.352) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Toyota, Sony, BP, Pfizer und Uber.