Nächste Unterstützungen:

13.242-13.287

13.108/13.150

13.020/13.150

Nächste Widerstände:

13.344

13.526-13.565

13.665

Wie bereits am Vortag entstand eine Doji-Kerze im Tageschart (Schlusskurs im Bereich des Eröffnungskurses). Der mehrwöchige Aufwärtstrend vom September-Tief bleibt intakt, jedoch von hoher Nervosität geprägt. Mittlerweile liegt eine leicht überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren vor. Die Luft wird auch mit Blick auf mittelfristig bedeutsame Hürden in unmittelbarer Rufweite dünner. Nächste Widerstände und potenzielle Ziele befinden sich bei 13.444 Punkten und 13.526-13.565 Punkten. Mittelfristig dominieren weiterhin die Abwärtsrisiken, solange die Marke von 13.565 Punkten nicht nachhaltig überwunden werden kann. Knapp darüber fungiert die fallende 200-Tage-Liniebei aktuell 13.665 Punkten als wichtiger Widerstand. Unterstützt ist der Index derzeit als Nächstes bei 13.242-13.287 Punkten. Darunter entstünde ein erstes Indiz für eine kurzfristige Schwächephase. Weitere potenzielle Auffangbereiche befinden sich bei 13.108/13.150 Punkten, 13.020-13.051 Punkten und 12.979/12.983 Punkten. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Region würde das kurzfristige Chartbild deutlicher eintrüben und eine zeitnahe Fortsetzung des mittelfristigen Erholungstrends unwahrscheinlich machen.