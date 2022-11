Nächste Unterstützungen:

13.020-13.055

12.893

12.747-12.789

Nächste Widerstände:

13.184/13.194

13.233-13.255

13.283

Auf Basis des Tagescharts formte sich eine Doji-Kerze. Bislang kann das Kursgeschehen noch als klassischer Pullback an das Supportcluster gewertet werden, das unter anderem aus der überwundenen Abwärtstrendlinie vom Januar-Hoch resultiert. Mit Blick auf die Oberseite befinden sich nächste Hürden und potenzielle Erholungsziele bei 13.184/13.194 Punkten, 13.233-13.255 Punkten und 13.283 Punkten. Ein Stundenschluss oberhalb der letztgenannten Marke würde das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen mit nächsten Zielen bei 13.399 Punkten und 13.444 Punkten. Ein klar bearishes Signal im kurzfristigen Zeitfenster entstünde nun mit einem nachhaltigen Rutsch unter die kritische Supportzone bei 13.020-13.055 Punkten per Stundenschluss. Mögliche nächste Abwärtsziele lauten in diesem Fall 12.893 Punkte und 12.747-12.789 Punkte. Darunter würde sich der Fokus auf die Unterstützung bei 12.548/12.552 Punkten richten.