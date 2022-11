Diese Analyse wurde am 10.11.2022 um 08:42 Uhr erstellt.

Der DAX handelte gestern volatil in einer Spanne zwischen 13.557 Punkten und 13.691 Punkten. Per Tagesschluss (13.666) konnte die am Vortag überwundene 200-Tage-Linie bei aktuell 13.609 Punkten verteidigt werden.