Diese Analyse wurde am 07.11.2022 um 08:28 Uhr erstellt.

Die Covestro-Aktie (WKN: 606214) hatte nach dem Erreichen eines Allzeithochs bei 95,78 EUR im Januar 2018 einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Den Tiefpunkt der Baisse sah sie im März 2020 bei 23,54 EUR. Ausgehend von diesem Rekordtief, startete eine ein Jahr andauernde Zwischenhausse, die bis auf 63,24 EUR hinaufführte. Seither weist der übergeordnete Trend wieder abwärts. Am 29. September etablierte eine bullishe Hammer-Kerze einen Boden, der den Ausgangspunkt für eine dynamische Rally vom Verlaufstief bei 27,69 EUR bis 36,68 EUR bildete. Die nachfolgende dreiwellige Abwärtskorrektur könnte nun mit Blick auf den am Freitag erfolgten Kursschub beendet sein. Die Aktie formte eine lange bullishe Tageskerze und überwand dabei die korrektive Abwärtstrendlinie. Solange der Support bei 34,30 EUR nicht per Tagesschluss oder die Unterstützung bei 31,78-32,65 EUR intraday unterboten wird, sind die Bullen nun im kurzfristigen Zeitfenster im Vorteil. Als potenzielle Kursziele fungieren die Bereiche 36,68/36,88 EUR, 37,78/38,22 EUR und aktuell 38,72 EUR (fallende 200-Tage-Linie). Ein nachhaltiger Anstieg über 39,45 EUR würde auch das mittelfristige Chartbild aufhellen mit möglichem Ziel 44,76 EUR. Unterhalb von 31,78 EUR müsste derweil ein zeitnahes Wiedersehen mit dem September-Tief eingeplant werden.