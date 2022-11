Der Anteilsschein des Ticket-Vermarkters CTS Eventim (WKN: 547030) hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 25,54 EUR eine Hausse gestartet, die ihn bis auf ein im November 2021 markiertes Rekordhoch bei 72,68 EUR beförderte. Seither orientiert sich die Aktie übergeordnet abwärts. Nach dem Verzeichnen eines 2-Jahres-Tiefs bei 40,23 EUR im September konnte sie einen Erholungstrend etablieren. Diese Rally gewann im gestrigen Handel deutlich an Dynamik. Der Wert überwand begleitet von sehr hohem Volumen diverse Widerstände und formte eine lange bullishe Tageskerze auf einem 2-Monats-Hoch. Mit Blick auf in Rufweite befindliche Hürden (61,8%-Retracement/Abwärtstrendlinie vom April-Hoch) und die kurzfristig überkaufte Lage in den markttechnischen Indikatoren würde eine Verschnaufpause nicht überraschen. Die kurz- bis mittelfristige Ausgangslage für die Bullen bleibt gut, solange die Supportzone bei 46,92-48,07 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Ein nachhaltiger Ausbruch über die aktuelle Widerstandszone 52,24/52,91 EUR per Tagesschluss würde nächste Ziele bei 54,50-55,47 EUR und aktuell 56,20 EUR (fallende 200-Tage-Linie) in den charttechnischen Fokus rücken. Darüber wäre ein zeitnaher Vorstoß in Richtung 59,60 EUR vorstellbar.