Nächste Unterstützungen:

13.500

13.444

13.388

Nächste Widerstände:

13.565-13.626

13.705

13.776

Zentrales charttechnisches Thema ist nun die erreichte Widerstandszone, die sich aktuell bis zur fallenden 200-Tage-Linie bei 13.626 Punkten erstreckt. Gelänge hier in den kommenden Tagen ein nachhaltiger Ausbruch per Tagesschluss, wäre eine unmittelbare Fortsetzung des mehrwöchigen Erholungstrends vom September-Tief bei 11.863 Punkten möglich. Perspektivisch wären im Erfolgsfall weitere Kursavancen in Richtung 13.948 Punkte (August-Hoch) sowie 14.122-14.213 Punkte vorstellbar. Zwischengeschaltete Barrieren liegen bei 13.705 Punkten und 13.776 Punkten. Nächste Unterstützungen lauten 13.500 Punkte, 13.444 Punkte und 13.388 Punkte. Darunter wäre ein deutlicherer Rücksetzer in Richtung 13.199-13.254 Punkte zu favorisieren.