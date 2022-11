Die Aktie der Mercedes-Benz Group (WKN: 710000) – ehemals Daimler – hatte ausgehend vom im November 2021 verzeichneten Mehrjahreshoch eine Korrekturphase gestartet, die sie bis auf im Juli gesehene 50,19 EUR zurückwarf. Darüber konnte der Wert eine untere Umkehrformation in Gestalt eines Doppelbodens ausbilden. Mit dem dynamischen und von hohem Volumen begleiteten Kursanstieg vom Donnerstag über die zuvor deckelnde 200-Tage-Linie sowie den Durchbruchspunkt der Doppelboden-Formation bei 61,66 EUR übernahmen die Bullen das Ruder. Bis zum Freitag setzte sich der Aufschwung auf ein 5-Monats-Hoch bei 65,22 EUR fort. Als potenzielle nächste kurzfristige Kursziele fungieren die Bereiche 66,02/66,04 EUR, 66,83 EUR und 68,42/68,75 EUR. Oberhalb der letztgenannten Zone (Wochenschlusskursbasis) würde sich das übergeordnete Chartbild weiter aufhellen. Mögliche Mittelfrist-Ziele lauten 70,91 EUR und 73,13 EUR. Mit Blick auf die aktuell kurzfristig überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren würde eine Konsolidierung nicht überraschen. Nächste Unterstützungen liegen bei 63,42 EUR, 61,66 EUR und 59,59-60,86 EUR. Solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss unterboten wird, bleiben die Bullen im Vorteil. Darunter wäre zunächst ein Rutsch in Richtung 55,62-57,07 EUR zu favorisieren.