Nächste Unterstützungen:

14.157-14.187

13.948/14.000

13.691

Nächste Widerstände:

14.264-14.288

14.421/14.458

14.599

Der mittelfristige Aufwärtstrend vom September-Tief bleibt intakt und der bullishe Ausbruch vom Donnerstag über die vielbeachtete 200-Tage-Linie wurde bestätigt. Die technische Ausgangslage hat sich damit weiter aufgehellt. Die kurzfristig stark überkaufte Situation sowie die aktuelle Widerstandsregion sprechen für ein erhöhtes Risiko für eine Ausdehnung der am Freitag gestarteten Konsolidierung. Perspektivisch lautet die nächste bedeutende Ziel- und Widerstandszone 14.599-14.925 Punkte. Ein signifikanter Anstieg über die aktuelle Hürde bei 14.264-14.288 Punkten per Stundenschluss würde zunächst unmittelbares Anschlusspotenzial in Richtung der nächsten untergeordneten Hürde bei 14.421/14.458 Punkten freisetzen. Unterstützt ist der Index derzeit bei 14.157-14.187 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde einen deutlicheren Rücksetzer in Richtung zunächst 13.948/14.000 Punkte indizieren. Darunter wäre ein zeitnaher Pullback an den ehemaligen Widerstand bei 13.691 Punkten vorstellbar. Das kurz- bis mittelfristig bullishe technische Bias würde erst mit einer Verletzung der Zone 13.557-13.595 Punkte beseitigt.