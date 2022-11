Die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon (WKN: 623100) hatte ausgehend vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei 10,13 EUR bis auf ein im November vergangenen Jahres erreichtes 20-Jahres-Hoch bei 43,84 EUR zulegen können. Dort startete eine ausgeprägte Korrekturphase, die in der Spitze zu einem Kursrückgang um rund 53 Prozent führte. Vom im Juli gesehenen Verlaufstief bei 20,68 EUR aus konnte der Wert einen mittelfristigen Aufwärtstrend initiieren. Im Rahmen einer zweiten Erholungswelle vom Reaktionstief bei 21,87 EUR gelangen die nachhaltige Überwindung der 200-Tage-Linie sowie der Ausbruch über die Rückkehrlinie des Trendkanals. Im gestrigen Handel schraubte sich der Wert bis auf ein 8-Monats-Hoch bei 33,06 EUR hinauf. Er erreichte damit eine relevante Ziel- und Widerstandsregion, die sich bis 33,26 EUR erstreckt. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber per Tagesschluss würde weiteres Kurzfrist-Potenzial in Richtung 34,74-34,99 EUR und eventuell 36,16/36,60 EUR eröffnen. Angesichts der überhitzten Lage in den markttechnischen Indikatoren würde jedoch bereits an der aktuellen Hürde eine Verschnaufpause nicht überraschen. Mögliche Auffangbereiche für den Fall eines Rücksetzers lauten 30,70-30,92 EUR und 28,96-29,99 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde eine deutlichere Korrektur in Richtung der 200-Tage-Linie bei derzeit 26,77 EUR nahelegen.