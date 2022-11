Diese Analyse wurde am 17.11.2022 um 08:40 Uhr erstellt.

Der DAX orientierte sich gestern von Beginn des Handels an südwärts und ging damit nach vier Gewinntagen in Folge in den Konsolidierungsmodus über. Im späten Geschäft startete ausgehend vom Tagestief bei 14.195 Punkten eine Gegenbewegung.