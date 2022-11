Der DAX eröffnete am Freitag freundlich und konnte in der ersten Handelsstunde die korrektive Abwärtstrendlinie im Intradaychart vom Hoch am Dienstag überwinden. Bis auf ein 5-Monats-Hoch bei 14.458 Punkten stieß der Index vor, bevor am Nachmittag eine Konsolidierung einsetzte.