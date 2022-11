Diese Analyse wurde am 25.11.2022 um 08:36 Uhr erstellt.

Die Aktie der LEG Immobilien AG (WKN: LEG111) hatte im Jahr 2021 ein Allzeithoch bei 139,80 EUR verzeichnet und war anschließend in einen zyklischen Bärenmarkt übergegangen. Am 13. Oktober dieses Jahres markierte sie ein 8-Jahres-Tief bei 52,28 EUR. Dort leitete eine bullishe Doji-Kerze einen Erholungstrend ein. Nach einem dynamischen Kursschub bis auf 69,14 EUR folgte ein bislang korrektiv anmutender Rücksetzer. Dieser führte die Notierung bis zum Mittwoch auf das Supportcluster resultierend aus dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle und der fallenden Unterstützungslinie entlang der letzten Korrekturtiefs zurück. Im gestrigen Handel meldeten sich die Bullen mit einem Kursanstieg um 6,76 Prozent und einem Tagesschluss oberhalb der 50-Tage-Linie zurück. Die Chance auf eine anstehende zweite Erholungswelle über das bisherige Hoch bei 69,14 EUR bleibt erhalten, solange der Support bei aktuell 58,00-59,50 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem Anstieg über die korrektive Abwärtstrendlinie bei derzeit 67,34 EUR. Potenzielle nächste Kursziele und Widerstände lauten im Erfolgsfall 68,98/69,14 EUR, 71,66 EUR und 72,94-75,42 EUR. Das übergeordnete Chartbild würde sich erst oberhalb der massiven Hürde bei 85,09-90,12 EUR signifikant aufhellen. Ein nachhaltiger Rutsch unter 58,00-59,50 EUR würde derweil für einen erneuten Test der Unterstützungsregion 50,68-52,28 EUR sprechen.