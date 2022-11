Nächste Unterstützungen:

14.485/14.494

14.443/14.450

14.364

Nächste Widerstände:

14.571

14.599/14.602

14.621

Im Rahmen des intakten mittelfristigen Aufwärtstrends wird die Luft zunehmend dünner. Hierfür sprechen vor allem die überkauften und negativ divergierenden Momentum-Indikatoren sowie die in unmittelbarer Rufweite befindlichen mittelfristig relevanten Widerstandsthemen. Ein heutiger Anstieg über 14.571 Punkte per Stundenschluss würde ein bullishes Intraday-Anschlusssignal senden. Potenzielle nächste Ziele lassen sich darüber bei 14.599/14.602 Punkten und 14.621 Punkten ausmachen. Darüber wäre ein Vorstoß an die kritische Widerstandszone bei 14.709-14-925 Punkten zu erwarten. Mit Blick auf die Unterseite lauten nächste Supportbereiche 14.485/14.494 Punkte, 14.443/14.450 Punkte und 14.364 Punkte. Ein Rutsch darunter würde einen ersten preislichen Hinweis für einen mehrtägigen Rücksetzer liefern. Weitere Supportbereiche lauten dann 14.322 Punkte, 14.273/14.297 Punkte und vor allem 14.140-14.157 Punkte.