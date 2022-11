Die Aktie von MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT) hatte nach dem Absturz vom im Januar 2020 bei 289,30 EUR markierten Rekordhoch auf das Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 97,76 EUR einen Erholungstrend etablieren können. Dieser führte das Papier bis an das 2/3-Korrekturniveau der vorausgegangenen Abwärtswelle. Unterhalb des Rallyhochs vom Juni 2021 bei 224,90 EUR ging der Wert übergeordnet in eine seitwärts gerichtete Korrektur über. Ausgehend vom im September verzeichneten 2-Jahres-Tief bei 149,20 EUR, initiierte der Anteilsschein eine dynamische Erholungsrally, die ihn zuletzt signifikant über alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien katapultierte. Am Freitag schraubte er sich intraday knapp über das August-Hoch (199,45 EUR) bis auf ein 7-Monats-Hoch bei 199,85 EUR hinauf. Per Tageschluss konnte er die Hürde jedoch nicht überwinden. Die aktuell sehr überkaufte Lage (RSI auf Tagesbasis bei 78) legt eine zeitnahe Konsolidierung oder Korrektur nahe. Als preisliche Bestätigung hierfür könnte ein Rutsch unter den nächsten Support bei 196,35 EUR gewertet werden. In diesem Fall sollte ein Rücksetzer in Richtung 183,94-186,00 EUR eingeplant werden. Das aktuell bullishe Mittelfrist-Bias würde erst unterhalb von 175,55 EUR negiert. Ein Tagesschluss oberhalb von 199,45 EUR könnte derweil zu einer unmittelbaren Ausdehnung der Rally an die nächste Zielzone bei 202,80-205,71 EUR oder 211,35 EUR führen. Ein Anschlusskaufsignal im übergeordneten Chartbild entstünde schließlich mit einem Break über 217,00-224,90 EUR per Wochenschluss.