Nächste Unterstützungen:

14.364-14.380

14.322

14.273

Nächste Widerstände:

14.438-14.253

14.494

14.534-14.572

Kurzfristig kritisch ist nun der Support bei 14.364-14.380 Punkten. Dessen Verletzung würde für eine deutliche Ausdehnung des laufenden Rücksetzers in Richtung der Unterstützungen bei 14.322 Punkten, 14.273 Punkten und 14.150 Punkten sprechen. Mit Blick auf die Oberseite bestehen potenzielle nächste Hürden bei 14.438-14.253 Punkten, 14.494 Punkten und 14.534-14.572 Punkten. Darüber wäre ein Test der Region 14.599/14.603 Punkte zu favorisieren. Deren Überwindung per Tagesschluss würde schließlich die mittelfristig kritische Barriere bei 14.709-14.925 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken.