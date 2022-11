Nächste Unterstützungen:

14.322

14.273

14.150

Nächste Widerstände:

14.438-14.451

14.494

14.534-14.572

Zur heutigen Eröffnung ist die ganz kurzfristige Ausgangslage neutral. Im frühen Geschäft könnte die nächste Widerstandszone bei 14.438-14.451 Punkten getestet werden. Ein Stundenschluss darüber würde die weiteren Hürden bei 14.494 Punkten und 14.534-14.572 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Darüber wäre ein Test der kurzfristig kritischen Region 14.599/14.603 Punkte zu erwarten. Deren Überwindung per Tagesschluss würde schließlich die mittelfristig kritische Barriere bei 14.709-14.925 Punkten als mögliches Ziel aktivieren. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 14.322 Punkten würde derweil ein bearishes Anschlusssignal im Rahmen der laufenden Verschnaufpause liefern. Potenzielle nächste Ziele liegen in diesem Fall bei 14.273 Punkten und 14.150 Punkten. Eine unmittelbare Ausdehnung in Richtung 14.000 Punkte würde nicht überraschen.