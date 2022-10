Diese Analyse wurde am 03.10.2022 um 08:46 Uhr erstellt.

Die Aktie von Krones (WKN: 633500) hatte nach dem Erreichen eines 3-Jahres-Hochs bei 99,60 EUR im vergangenen November eine Korrekturphase gestartet. Diese führte sie bis auf im März verzeichnete 67,50 EUR zurück. Darüber konnte sich der Wert stabilisieren und pendelte unterhalb des Widerstands bei rund 90 EUR volatil seitwärts. Mit dem jüngsten Kursschub auf ein 8-Monats-Hoch gelang schließlich am Freitag der von hohem Volumen begleitete Ausbruch auf der Oberseite. Bereits zuvor hatte sich der Anteilsschein oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien etablieren können. Die 50-Tage-Linie schnitt unlängst die 200-Tage-Linie von unten nach oben („Golden Cross“). Erweist sich der Ausbruch in den kommenden Handelstagen als nachhaltig, stünden nächste potenzielle Ziele bei 95,00 EUR und 99,60/100,70 EUR auf der Agenda. Die Überwindung der letztgenannten Zone würde den mehrjährigen Aufwärtstrend bestätigen und nächste Ausdehnungsziele bei 103,40 EUR und 108,33/108,90 EUR aktivieren. Nächste Unterstützungen lauten 89,45-90,10 EUR und 87,50/88,60 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde zunächst für eine Abwärtskorrektur in Richtung 84,00/85,24 EUR sprechen. Zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb von 81,00-82,28 EUR.