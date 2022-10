Diese Analyse wurde am 03.10.2022 um 08:51 Uhr erstellt.

Der DAX eröffnete am Freitag fest und pendelte anschließend impulslos seitwärts in einer Range zwischen 11.974 und 12.138 Punkten. Er verblieb damit innerhalb der Spanne des Vortages und formte den zweiten Inside Day in Folge.