Die Evotec-Aktie (WKN: 566480) hatte im Rahmen des langfristigen Bullenmarktes vom zyklischen Tief im Jahr 2009 bei 0,54 EUR bis auf ein im September 2021 verzeichnetes 21-Jahres-Hoch bei 45,83 EUR zulegen können. Das Kursgeschehen darunter entwickelte sich zu einer mehrmonatigen Top-Bildung. Diese wurde im Januar mit einem Rutsch unter das Supportcluster bei 37,38-38,67 EUR bestätigt. Der nachfolgende Kursverfall drückte die Notierung bis auf ein in der vergangenen Woche gesehenes 3-Jahres-Tief bei 17,06 EUR. Per Tagesschluss konnte der Wert jedoch den langfristig bedeutsamen Support bei 17,17 EUR (Tief vom März 2020) verteidigen. Nach zwei bullishen Kerzenmustern (Engulfing) setzte sich der Anteilsschein im gestrigen Handel deutlicher vom Support nach oben ab. Eine Fortsetzung dieser Erholungsrally in Richtung 19,75-20,16 EUR ist in der kurzen Frist plausibel. Ein signifikanter Tagesschluss darüber würde für weiteres Rallypotenzial sprechen. Nächste Hürden lauten dann 20,91 EUR und 21,89-22,30 EUR. Ein Tagesschluss unter 17,06 EUR würde das Erholungsszenario negieren und fortgesetzte Abgaben im dominanten Abwärtstrend nahelegen mit nächsten möglichen Zielen bei 16,21 EUR und 15,00 EUR.