Nächste Unterstützungen:

12.132

11.838-11.894

11.772/11.796

Nächste Widerstände:

12.296

12.352-12.414

12.530-12.665

Der Index konnte damit einen kurzfristig relevanten Boden ausbilden. Es ergibt sich weitergehendes Aufwärtspotenzial in Richtung zunächst 12.296 Punkte und 12.352-12.414 Punkte. Ein Stundenschluss darüber könnte eine Ausdehnung der Rally in Richtung 12.530-12.665 Punkte zur Folge haben. Am übergeordneten Abwärtstrend würde sich hierdurch noch nichts ändern. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über Support bei 12.132 Punkten. Solange er nicht nachhaltig (Stundenschluss) darunter rutscht, bleibt das Erholungsszenario valide. Darunter wäre hingegen ein Wiedersehen mit der Unterstützungszone bei 11.838-11.894 Punkten zu favorisieren. Deren Verletzung würde den intakten Abwärtstrend bestätigen mit nächsten Zielen bei 11.772/11.796 Punkten, 11.763 Punkten, 11.735 Punkten und 11.707 Punkten. Unterhalb der letztgenannten Marke würde das Tief vom Oktober 2020 bei 11.450 Punkten in den Blick rücken.