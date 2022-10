Das Währungspaar EUR/USD hatte im Januar 2021 ein zyklisches Mehrjahreshoch bei 1,2349 USD ausgebildet und bewegt sich hiervon ausgehend übergeordnet südwärts. Dieser Abwärtstrend beschleunigte sich ab dem Herbst und führte am 28. April dieses Jahres zur Unterschreitung des im März 2020 geformten zyklischen Tiefs bei 1,0633 USD. Zuletzt verzeichnete die Notierung am 28. September ein 20-Jahres-Tief bei 0,9536 USD. An der dort befindlichen Ziel- und Unterstützungszone startete eine dynamische Erholungsrally, die das Devisenpaar bis zum gestrigen Handel an eine Widerstandszone beförderte, die sich bis 1,0056 USD erstreckt. Sie resultiert unter anderem aus der 50-Tage-Linie, der mehrmonatigen Trendlinie im beschleunigten Abwärtstrend sowie einem Fibonacci-Cluster. Hier muss die Wahrscheinlichkeit für eine Gegenwehr seitens der Euro-Bären als hoch angesehen werden. Ein signifikanter Break darüber würde hingegen für eine unmittelbare Ausdehnung des Aufschwungs in Richtung 1,0198 USD sprechen. Erst darüber würde der mittelfristige Abwärtstrend gebrochen. Unterstützt ist der Kurs aktuell bei 0,9854-0,9890 USD und 0,9734 USD. Darunter wäre zunächst ein erneuter Test der Supportzone bei 0,9536-0,9609 USD zu erwarten.