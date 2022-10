Die Aktie des Halbleiterkonzerns Infineon (WKN: 623100) hatte ausgehend vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei 10,13 EUR bis auf ein im November vergangenen Jahres erreichtes 20-Jahres-Hoch bei 43,84 EUR zulegen können. Dort startete eine ausgeprägte Korrekturphase, die weiterhin intakt ist und in der Spitze bislang zu einem Kursrückgang um rund 53 Prozent führte. Vom im Juli gesehenen Verlaufstief bei 20,68 EUR aus konnte der Wert eine dynamische Erholungsrally initiieren. Der Kursaufschwung traf dabei am 4. August am bedeutenden Widerstandscluster bestehend aus der korrektiven Abwärtstrendlinie und dem letzten Reaktionshoch vom Mai auf eine Hürde und ging in den Konsolidierungsmodus über. Der von hohem Volumen begleitete Kursaufschwung der vergangenen beiden Tage katapultierte das Papier über die mehrwöchige Abwärtstrendlinie sowie über die 50-Tage-Linie. Kritisch ist nun der gestern erreichte Widerstandsbereich 25,69-26,14 EUR. Ein signifikanter Tagesschluss darüber wäre bullish zu werten mit Erholungschancen in Richtung 26,59 EUR und 27,72/27,87 EUR. Zur Aufhellung auch der langfristigen Ausgangslage wäre ein nachhaltiger Anstieg über 29,51/29,99 EUR erforderlich. Unterstützt ist der Wert aktuell bei 24,08 EUR. Darunter müsste ein Schließen der Kurslücke bei 23,14 EUR eingeplant werden. Unmittelbar bearish würde es darunter sowie unterhalb der Supportbereiche 21,87 EUR und 20,68 EUR.