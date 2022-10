Am deutschen Aktienmarkt überwogen zur Wochenmitte die negativen Vorzeichen. Belastend wirkte die Ankündigung der Allianz OPEC+ ab November zur Stabilisierung des Ölpreises täglich 2 Millionen Barrel Öl pro Tag weniger zu fördern. Dies befeuerte die Sorge vor einer anhaltend hohen Inflation. Der DAX büßte 1,21 Prozent auf 12.517 Punkte ein. MDAX und TecDAX verloren 2,20 respektive 1,22 Prozent. In den drei Indizes gab es 19 Gewinner und 80 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 81 Prozent. Lediglich der Technologiesektor (+2,72%) schaffte den Sprung in den grünen Bereich. Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-5,15%), Telekommunikationstitel (-2,47%) und Banken (-2,36%). Infineon sprang an der DAX-Spitze um 3,12 Prozent nach oben. Der Anteilsschein profitierte von einer positiv aufgenommenen Unternehmenspräsentation. Schwächste Werte waren Siemens Energy (-5,62%), Continental (-5,57%) und Zalando (-5,25%).

An der Wall Street endete der Dow Jones Industrial mit einem Abschlag von 0,14 Prozent bei 30.274 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,08 Prozent auf 11.573 Zähler nach. 67 Prozent der Werte an der NYSE notierten zur Schlussglocke im Minus. Das Abwärtsvolumen betrug 61 Prozent. 32 neuen 52-Wochen-Hochs standen 122 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete nach besser als erwarteten Konjunkturdaten gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen deutlich auf. EUR/USD fiel bis zum Schluss des New Yorker Handels 0,95 Prozent auf 0,9889 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um 14 Basispunkte nach oben auf 3,76 Prozent. WTI-Öl verteuerte sich um 1,50 Prozent auf 87,82 USD. Gold handelte an der Comex 0,27 Prozent schwächer bei 1.726 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,42 Prozent fester bei 145,11 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,59 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (12.661) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zum deutschen Auftragseingang und zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Unternehmensseitig stehen Merck KGaA und Hannover Rück mit einem Kapitalmarkttag beziehungsweise einem Investorentag im Fokus. Home24 haussierte im gestrigen nachbörslichen Handel, nachdem die Einrichtungskette XXXLutz ein Übernahmeangebot in Höhe von 7,50 EUR je ausstehende Aktie für das Unternehmen angekündigt hatte.