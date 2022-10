Diese Analyse wurde am 07.10.2022 um 08:24 Uhr erstellt.

Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (WKN: ZAL111) hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 27,33 EUR eine dynamische Rally bis auf ein im Juli 2021 bei 105,90 EUR verzeichnetes Allzeithoch gezeigt. Darunter kam es zu einer Trendumkehr im langfristigen Zeitfenster. Der seither laufende Abwärtstrend ist intakt und wurde zuletzt mit dem Rutsch unter das Verlaufstief vom Juni erneut bestätigt. Nach einer mehrtägigen Stabilisierung oberhalb des in der vergangenen Woche markierten 8-Jahres-Tiefs bei 19,18 EUR zeigte der Wert eine Gegenbewegung, die aktuell am Widerstandsbereich 22,23-22,47 EUR gedeckelt wird. Das ganz kurzfristige Bild ist neutral zu werten. Ein Tagesschluss oberhalb von 22,47 EUR würde für eine Ausdehnung der Erholung in Richtung 24,39-24,51 EUR sprechen. Erst mit einer nachhaltigen Überwindung dieser Zone käme es zu einer nennenswerten Verbesserung der mittelfristigen Ausgangslage mit nächsten potenziellen Zielen bei 26,16 EUR und 27,80/28,64 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb des Gap-Supports bei 20,45 EUR würde hingegen das Erholungsszenario neutralisieren und einen erneuten Test der Zone 19,18-19,52 EUR nahelegen. Darunter würde der Bärenmarkt bestätigt mit nächsten Zielen bei 18,33 EUR und 17,99 EUR.