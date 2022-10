Die SAP-Aktie (WKN: 716460) hatte unterhalb des zyklischen Zwischenhochs vom November vergangenen Jahres (129,74 EUR) eine Top-Bildung vollzogen. Im Rahmen des seither laufenden Abwärtstrends rutschte das Papier am 23. September unter die langfristig kritische Unterstützung bei rund 82 EUR (Tiefs der Jahre 2020 und 2018) bis auf ein Tief bei 79,58 EUR. Dieser Ausbruch erwies sich jedoch als nicht nachhaltig und somit als Bärenfalle. Bereits am nächsten Tag startete eine Erholungsrally, die die Notierung bis an ein bedeutendes Widerstandscluster bei 88,63-89,09 EUR beförderte. An dieser Hürde formte der Anteilsschein zuletzt bearishe Umkehrkerzen im Tageschart. Kurzfristig erscheint nun ein Schließen der Kurslücke bei 85,11 EUR plausibel. Eine Verletzung des knapp darunter befindlichen Supportbereiches 84,36/84,68 EUR per Tagesschluss würde das kurzfristige Bild deutlicher eintrüben mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 81,35-82,17 EUR und 79,58 EUR. Ein nachhaltiger Anstieg über 89,09 EUR auf Tagesschlusskursbasis würde hingegen zunächst für eine Ausdehnung der Erholungsrally in Richtung 90,96-91,28 EUR, 92,18 EUR und 93,70-95,73 EUR sprechen. Erst mit einem signifikanten Ausbruch über die letztgenannte Zone würde sich das mittel- bis langfristige Chartbild beginnen aufzuhellen.