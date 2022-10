Nach dem im Februar dieses Jahres erfolgten Markieren eines 7-Jahres-Hochs bei 12,54 EUR formte die Aktie des Energieversorgers E.ON (WKN: ENAG99) eine obere Umkehrformation. Der seither etablierte Abwärtstrend ließ die Notierung bis zum Juli auf 7,72 EUR und damit auf eine langfristig bedeutsame Unterstützungszone einbrechen. Die dort gestartete Erholungsrally scheiterte am Widerstandscluster, resultierend aus der gebrochenen Aufwärtstrendlinie, der fallenden 100-Tage-Linie und dem 38,2%-Fibonacci-Retracement. Mit dem folgenden Kursabschwung steht nun die zentrale Supportzone bei 7,60-7,72 EUR erneut zur Disposition. Bullishe Tageskerzen und positive Divergenzen in den Momentum-Oszillatoren signalisieren eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Erholungsbewegung, ausgehend von dieser Unterstützung. Zu einer deutlicheren Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes käme es erst mit einem Anstieg über das jüngste Reaktionshoch bei 8,30 EUR per Tagesschluss. Im Erfolgsfall stünden weitergehende Kursavancen in Richtung zunächst 8,66-8,73 EUR und eventuell 8,99/9,00 EUR auf der Agenda. Darüber würde sich der Fokus auf die mittel- bis langfristig relevante massive Widerstandszone bei aktuell 9,34-9,88 EUR richten. Eine nachhaltige Verletzung des aktuellen Supportbereiches 7,60-7,72 EUR, insbesondere per Wochenschluss, würde derweil ein bearishes Signal in allen Zeitebenen generieren. Nächste potenzielle Ziele lauten in diesem Fall 7,18/7,20 EUR, 6,91/6,99 EUR, 6,70 EUR und 6,48/6,55 EUR.