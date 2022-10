Nächste Unterstützungen:

12.175-12.228

12.132

11.838-11.894

Nächste Widerstände:

12.366-12.411

12.498

12.585

Der kurzfristige Abwärtstrend vom Rallyhoch bei 12.673 Punkten bleibt intakt. Das ganz kurzfristige Bild erscheint zur heutigen Eröffnung neutral. Ein nachhaltiger Rutsch unter den aktuellen Support bei 12.175-12.228 Punkten per Stundenschluss würde ein bearishes Anschlusssignal in Richtung 11.838-11.894 Punkte mit Zwischenetappe 12.132 Punkte senden. Mit einem Anstieg über die aktuelle Widerstandszone bei 12.366-12.411 Punkten würde derweil eine Ausdehnung der gestrigen Erholung in Richtung 12.498 Punkte und derzeit 12.585 Punkte (fallende 200-Stunden-Linie) möglich. Ein bullishes Signal im kurzfristigen Zeitfenster entstünde erst mit einem Break über 12.673-12.714 Punkte.