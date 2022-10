Die Aktie von MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT) hatte nach dem Absturz vom im Januar 2020 bei 289,30 EUR markierten Rekordhoch auf das Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 97,76 EUR einen Erholungstrend etablieren können. Dieser führte das Papier bis an das 2/3-Korrekturniveau der vorausgegangenen Abwärtswelle. Unterhalb des Rallyhochs vom Juni 2021 bei 224,90 EUR ging der Wert übergeordnet in eine seitwärts gerichtete Korrektur über. Im Rahmen des zuletzt etablierten mittelfristigen Abwärtstrends rutschte er zuletzt schließlich unter die untere Begrenzung der übergeordneten Stauzone bei 159,40/161,55 EUR. Ausgehend vom im September verzeichneten 2-Jahres-Tief bei 149,20 EUR, initiierte der Anteilsschein eine Erholungsrally, die bislang als bloßer Pullback an die untere Range-Begrenzung und das 23,60%-Fibonacci-Retracement gewertet werden kann. Sollte es zu einem Tagesschluss oberhalb von 161,55 EUR kommen, könnte sich die Rally jedoch signifikant ausdehnen in Richtung 168,40-175,60 EUR. Das derzeit angeschlagene mittelfristige Chartbild würde sich indes erst oberhalb von 180,25-185,93 EUR aufhellen. Nächste Unterstützungen lauten 154,55-157,24 EUR und 149,20/150,50 EUR. Darunter würde der dominante Abwärtstrend bestätigt mit nächsten potenziellen Zielen bei 146,00 EUR und 140,35/142,40 EUR. Weitere Unterstützungen liegen in diesem Fall bei 136,20 EUR und 129,55 EUR.