Die Aktie der Porsche Automobil Holding (WKN: PAH003) hatte im Rahmen der Rally vom Corona-Crash-Tief bei 28,28 EUR im März 2020 einen dynamischen Kursanstieg bis auf ein im Juni vergangenen Jahres verzeichnetes 13-Jahres-Hoch bei 102,00 EUR gezeigt. Seither etablierte sie einen übergeordneten Abwärtstrend, der unlängst mit dem bearishen Ausbruch aus einem symmetrischen Dreieck und dem Rutsch auf ein neues Jahrestief bestätigt wurde. Aktuell steht das Verlaufstief vom 3. Oktober bei 55,36 EUR erneut zur Disposition. Der dort im Kerzenchart geformte bullishe Hammer hatte eine Erholungsbewegung bis auf 61,52 EUR ausgelöst. Angesichts der zuletzt rückläufigen Abwärtsdynamik bei überverkauften markttechnischen Indikatoren besteht eine Chance auf eine neuerliche Erholungswelle, solange der kurzfristig kritische Support bei 55,36 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Ein heutiger Tagesschluss im positiven Terrain würde einen ersten Hinweis für ein solches Erholungsszenario liefern. Ein Tagesschluss oberhalb von 61,52 EUR würde das Bild mit dem dann komplettierten Doppelboden weiter aufhellen mit möglichen Zielen bei 64,08 EUR und 65,33-67,88 EUR. Das mittelfristige technische Bias bleibt jedoch klar bearish, solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig überwunden wird. Ein Tagesschluss unterhalb von 55,36 EUR würde derweil ein Anschlussverkaufssignal im dominanten Abwärtstrend generieren. In diesem Fall würde sich der Fokus auf die nächste Ziel- und Supportzone bei aktuell 52,50-53,30 EUR richten. Darunter entstünden deutlichere Abwärtsrisiken in Richtung 44,45 EUR, dem Tief vom Oktober 2020.