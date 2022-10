Nächste Unterstützungen:

12.098

11.838-11.894

11.707/11.763

Nächste Widerstände:

12.263/12.299

12.411

12.498

Der Index verbleibt im kurzfristigen Abwärtstrend. Ganz kurzfristig ist die technische Ausgangslage heute neutral in der etablierten erweiterten Stauzone zwischen 12.098 Punkten und 12.299 Punkten. Neue Impulse sind mit einem nachhaltigen Ausbruch aus dieser Range zu erwarten. Ein Rutsch unter 12.098 Punkte per Stundenschluss würde die nächste bedeutsame Ziel- und Unterstützungszone bei 11.838-11.894 Punkten in den Fokus rücken. Darunter würde der übergeordnete Bärenmarkt bestätigt mit möglichen nächsten Zielen bei 11.707/11.763 Punkten, 11.642 Punkten, 11.553 Punkten und 11.429-11.489 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite würde ein dynamischer Anstieg über die Hürde bei 12.299 Punkten für weitere Kursavancen in Richtung 12.411 Punkte und eventuell 12.498 Punkte sprechen.