Diese Analyse wurde am 14.10.2022 um 08:35 Uhr erstellt.

Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) etablierte ausgehend von einem im Jahr 2015 bei 146,45 EUR verzeichneten Rekordhoch einen mehrjährigen Abwärtstrend. Im Oktober 2020 markierte sie ein 9-Jahres-Tief bei 39,91 EUR. Anschließend konnte der Anteilsschein einen primären Aufwärtstrend entwickeln, der weiterhin intakt ist. Im Rahmen einer zweiten Aufwärtswelle vom im vergangenen Dezember gesehenen Reaktionstief bei 43,91 EUR konnte sich der Kurs bis auf ein am 13. April verbuchtes 2-Jahres-Hoch bei 67,99 EUR hinaufschrauben. Seither durchläuft das Papier eine Korrekturphase. Im Rahmen einer zweiten Korrekturwelle abwärts hatte es zuletzt ein bedeutendes Supportcluster erreicht, welches aus der langfristigen Aufwärtstrendlinie sowie dem 161,8%-Fibonacci-Projektionsniveau resultiert. Der auf dem dort bei 46,70 EUR markierten Verlaufstief geformte kurzfristige Doppelboden wurde im gestrigen Handel mit dem Anstieg über das Reaktionshoch bei 49,33 EUR komplettiert. Damit steht eine Erholungsrally auf der charttechnischen Agenda. Als potenzielle Zielzone fungiert der Bereich 50,95-51,95 EUR mit Zwischenetappe bei 50,22 EUR. Ein nachhaltiger Anstieg über 51,95 EUR per Tagesschluss würde auch das mittelfristige Chartbild leicht aufhellen mit möglichen Zielen bei 53,04/53,57 EUR und 54,23-56,68 EUR. Ein Tagesschluss unter 48,54 EUR würde nun das Erholungsszenario zerstören. Ein neuerlicher Test der kritischen Unterstützung bei 46,70-47,10 EUR wäre in diesem Fall zu erwarten.