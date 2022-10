Nächste Unterstützungen:

12.280

12.215

12.000

Nächste Widerstände:

12.411-12.501

12.673/12.714

12.782/12.811

Der Tageschart stellt ein bullishes Reversal in Gestalt einer Engulfing-Tageskerze und eines Outside Day dar. Eine deutlichere Erholungsrally wird hierdurch möglich, solange der Support bei 12.000 Punkten nicht per Tagesschluss unterboten wird. Potenzielle nächste Ziele und Hürden lauten 12.411-12.501 Punkte, 12.673/12.714 Punkte und 12.782/12.811 Punkte. Nächster Support befindet sich heute bei 12.280 Punkten und 12.215 Punkten.