Die Aktie der Fuchs Petrolub (WKN: A3E5D6) hatte ausgehend vom im Januar 2021 bei 49,70 EUR markierten 3-Jahres-Hoch einen langfristigen Abwärtstrend etabliert, der weiterhin intakt ist. Nach dem Verzeichnen eines 10-Jahres-Tiefs bei 24,20 EUR im Juni zeigte der Wert eine Erholungsrally bis auf 29,62 EUR. Nach einem deutlichen Rücksetzer bis knapp oberhalb des Juni-Tiefs startete zuletzt nach der Ausformung einer Bullish-Engulfing-Kerze eine zweite Erholungswelle. Am Freitag triggerte der Anteilsschein ein Anschlusskaufsignal mit dem Ausbruch aus einer mehrtägigen Konsolidierung über die korrektive Abwärtstrendlinie. Das kurzfristige Chartbild bleibt unmittelbar bullish, solange der Support bei 28,08 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Ein Tagesschluss oberhalb der aktuellen Hürde bei 28,80 EUR würde den Ausbruch bestätigen und fortgesetzte Kursavancen in Richtung 29,62 EUR, 29,99-30,14 EUR und aktuell 30,56 EUR (fallende 200-Tage-Linie) ermöglichen. Mit einem nachhaltigen Ausbruch über die letztgenannte Barriere würde sich das mittelfristige Chartbild deutlicher aufhellen mit Erholungschancen in Richtung 32,00 EUR und 33,49-34,48 EUR. Ein Tagesschluss unter 26,70 EUR würde derweil ein bearishes Signal in Richtung 24,72-25,00 EUR liefern. Das Unternehmen wird am 28. Oktober die Quartalszahlen veröffentlichen.