Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenausklang Zugewinne verbuchen. Der DAX notierte nach zwischenzeitlich deutlicheren Aufschlägen am Ende 0,67 Prozent fester bei 12.438 Punkten. Auf Wochensicht rückte der Leitindex damit um 1,34 Prozent vor. MDAX und TecDAX legten am Berichtstag 0,48 beziehungsweise 0,76 Prozent zu. In den drei genannten Indizes gab es 67 Gewinner und 31 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 83 Prozent. Alle Sektorenindizes mit Ausnahme von Technologie (-1,40%) und Industrie (-0,69%) wiesen positive Vorzeichen aus. Am stärksten gesucht waren Finanzdienstleister (+2,36%) und Banken (+2,27%). Vor allem Immobilienwerte fielen durch Kursgewinne auf. Vonovia haussierte an der DAX-Spitze um 6,51 Prozent. Dahinter folgten E.ON (+3,25%) und Deutsche Bank (+3,00%). Bayer büßte als Schlusslicht 1,60 Prozent ein. Infineon (-1,31%) und Siemens (-1,03%) zeigten ebenfalls deutliche Schwäche. Nordex verbesserte sich im TecDAX um 3,85 Prozent, nachdem das Unternehmen erfreuliche Daten zum Auftragseingang präsentierten konnte.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial um 1,35 Prozent auf 29.635 Punkte nach. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 3,10 Prozent abwärts auf 10.692 Zähler. 78 Prozent der Werte an der NYSE endeten im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 86 Prozent. 29 neuen 52-Wochen-Hochs standen 218 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD gab gegen Ende des New Yorker Handels um 0,54 Prozent auf 0,9721 USD nach. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um drei Basispunkte auf 4,00 Prozent. Rohöl der US-Sorte WTI sackte mit Nachfragesorgen um 3,93 Prozent auf 85,61 USD ab. Gold verbilligte sich um 1,68 Prozent auf 1.649 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,00 Prozent tiefer 136,47 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,75 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (12.447) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Empire State Manufacturing Index. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Bank of America. Die Aktie von Drägerwerk könnte heute unter einer am Freitagabend veröffentlichten Gewinnwarnung leiden.