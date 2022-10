Diese Analyse wurde am 17.10.2022 um 08:35 Uhr erstellt.

Der DAX konnte am Freitag an das bullishe Signal vom Vortag anknüpfen und in die Ziel- und Widerstandszone bei 12.673/12.714 Punkten vorstoßen. Ausgehend vom im Verlauf des Nachmittags markierten 9-Tages-Hoch bei 12.676 Punkten, setzten deutliche Gewinnmitnahmen ein. Der Index schloss bei 12.438 Punkten.