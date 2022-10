Diese Analyse wurde am 18.10.2022 um 08:26 Uhr erstellt.

Die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW) hatte im August 2021 ein Allzeithoch bei 336,25 EUR markiert. Der damit verbundene Ausbruch über die alte Bestmarke vom Januar 2020 (317,45 EUR) erwies sich indes als kurzlebig. Der Wert etablierte stattdessen einen primären Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Zuletzt markierte er in der vergangenen Woche ein 6-Jahres-Tief bei 107,46 EUR im Dunstkreis einer aus dem Jahr 2016 stammenden Unterstützungszone und konnte sich anschließend deutlicher nach oben absetzen. Auf Basis der Wochenkerze formte er einen bullishen Long-legged Doji bei stark überverkauften Indikatoren. Damit ergibt sich die Chance auf eine ausgedehnte Erholungsbewegung, solange das Tief bei 107,46 EUR nicht nachhaltig verletzt wird. Eine preisliche Bestätigung für dieses Szenario wäre in einem Tagesschluss oberhalb der nächsten Widerstandszone bei 120,69-122,96 EUR zu sehen. Potenzielle Erholungsziele lauten 124,25 EUR, 127,44-129,60 EUR und 134,64-138,66 EUR. Zu einer leichten Aufhellung auch des mittel- bis langfristigen Chartbildes käme es erst mit einem Ausbruch über die Widerstandszone bei 151,43-163,38 EUR. Ein Rutsch unter 111,74 EUR würde zunächst für einen erneuten Test des Tiefs bei 107,46 EUR sprechen. Dessen nachhaltige Unterschreitung wäre als bearishes Anschlusssignal zu werten mit Abwärtsrisiken in Richtung 104,45 EUR und 93,22-96,06 EUR.