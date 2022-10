Der deutsche Aktienmarkt zeigte zum Wochenstart eine klar positive Tendenz. Der DAX schloss 1,70 Prozent fester bei 12.649 Punkten. MDAX und TecDAX stiegen um 2,91 beziehungsweise 1,85 Prozent. Die Marktbreite gestaltete sich auffällig bullish. In den drei Indizes gab es 97 Gewinner und lediglich zwei Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 99,7 Prozent. Alle Sektorenindizes konnten deutlich zulegen. Am stärksten tendierten Einzelhandelswerte (+5,26%), Industrieaktien (+2,67%) und Finanzdienstleister (+2,64%). Vonovia zog an der DAX-Spitze um 5,25 Prozent an. Zalando und adidas folgten mit Aufschlägen von 4,48 respektive 3,56 Prozent. Beiersdorf (-0,15%) stellte den einzigen DAX-Verlierer. Lufthansa (+1,57%) gab kurz vor Xetra-Schluss erfreuliche Eckdaten zum dritten Quartal bekannt und hob zudem die Prognose für das Gesamtjahr an. Die Aktie der Kranich-Airline schloss knapp oberhalb der 200-Tage-Linie.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial 1,86 Prozent höher bei 30.186 Punkten. Für den Nasdaq 100 ging es um 3,47 Prozent nach oben auf 11.063 Zähler. 80 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 93 Prozent und lieferte damit ein bullishes Marktbreite-Signal („Breath-Thrust“). 43 neuen 52-Wochen-Hochs standen 119 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 1,24 Prozent auf 0,9841 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um zwei Basispunkte auf 4,02 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,26 Prozent fester bei 1.653 USD. Rohöl der US-Sorte WTI gab um 0,25 Prozent auf 85,40 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,46 Prozent fester bei 137,67 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 1,50 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (12.760) ein Handelsstart deutlich im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ZEW-Index der Konjunkturerwartungen sowie auf die Daten zur Industrieproduktion in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Roche, Johnson & Johnson und Goldman Sachs. Bereits gestern Abend lieferte Pfeiffer Vacuum positiv ausgefallene vorläufige 9-Monats-Zahlen und hob den Ausblick für das Geschäftsjahr an.