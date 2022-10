Die Aktie der Deutschen Post (WKN: 555200) hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief bei 19,10 EUR im März 2020 eine dynamische Rally gezeigt. Dieser Aufschwung beförderte das Papier des Logistikkonzerns bis auf ein im August 2021 verzeichnetes Allzeithoch bei 61,38 EUR. Seither bewegt es sich in einem primären Abwärtstrend. Zuletzt verbuchte der Wert am 28. September ein Verlaufstief bei 29,68 EUR und initiierte eine Erholungsrally. Im Rahmen einer zweiten Aufwärtswelle erreichte die Notierung gestern ein bedeutsames Widerstandscluster. Es resultiert unter anderem aus dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle ausgehend vom August-Hoch, der Abwärtslücke vom 16. September und der fallenden 50-Tage-Linie. Ein nachhaltiger Anstieg über diese bis 35,70 EUR reichende Zone per Tagesschluss ist erforderlich, damit sich die technische Ausgangslage im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster nennenswert aufhellt. Im Erfolgsfall würden weitere Kursavancen in Richtung zunächst 37,00/37,20 EUR und 37,71/38,00 EUR möglich werden. Darüber würde sich der Fokus auf die fallende 200-Tage-Linie bei aktuell 40,48 EUR richten. Der langfristige Abwärtstrend würde erst oberhalb von 42,68 EUR gebrochen. Scheitert die Aktie an der aktuellen Hürde, würde ein Rutsch unter 32,85 EUR ein erstes Warnsignal an die Bullen senden. Unmittelbar bearish würde es wieder unterhalb der Supportzone bei 31,18-31,86 EUR. Anschlussverkaufssignale entstünden unterhalb von 30,48 EUR und 29,68 EUR mit möglichem nächstem Ziel bei 28,90/29,08 EUR.