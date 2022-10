Nächste Unterstützungen:

12.717-12.746

12.673/12.681

12.379-12.438

Nächste Widerstände:

12.915-12.937

12.985

13.052-13.111

Der Erholungstrend im Rahmen des dominanten Abwärtstrends bleibt intakt. Auf Basis des Tagescharts formte sich eine bearishe Shooting-Star-Kerze am erreichten Widerstandsniveau. Die Hürde resultiert unter anderem aus der fallenden 50-Tage-Linie, dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der Abwärtswelle vom September-Hoch und der Kurslücke vom 16. September. Die Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung oder einen deutlicheren Rücksetzer ist damit erhöht. Ein Break über 12.915-12.937 Punkte würde derweil ein bullishes Anschlusssignal senden. Nächste potenzielle Ziele lauten dann 12.985 Punkte und 13.052-13.111 Punkte. Mit Blick auf die Unterseite würde eine Verletzung des aktuellen Supports bei 12.717-12.746 Punkten weitere Abgaben in Richtung zunächst 12.673/12.681 Punkte wahrscheinlich machen. Darunter (Stundenschlusskursbasis) käme es zu einer leichten Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 12.379-12.438 Punkte.