Die Aktie von Fresenius SE (WKN: 578560) hatte nach dem Erreichen eines Allzeithochs im Jahr 2017 bei 80,07 EUR einen Bärenmarkt gestartet, der weiterhin intakt ist. Zuletzt verzeichnete sie am vergangenen Freitag ein 11-Jahres-Tief bei 19,69 EUR und näherte sich damit einer relevanten Langfristunterstützung bis auf wenige Cent an. Die darüber etablierte mehrtägige Stauzone wurde im gestrigen Handel dynamisch nach oben verlassen. Begleitet von sehr hohem Handelsvolumen, haussierte der Anteilsschein in der Spitze bis auf ein 4-Wochen-Hoch bei 23,18 EUR, bevor deutliche Gewinnmitnahmen einsetzten. Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf die erreichte Widerstandszone 22,98-23,90 EUR. Ein Tagesschluss darüber ist erforderlich, um das mittelfristige Bild nennenswert aufzuhellen und einen Vorstoß an die bedeutendere Hürde bei 26,30-27,20 EUR zu ermöglichen. Der übergeordnete Abwärtstrend bliebe auch in diesem Fall noch intakt. Mit Blick auf die Unterseite ist der Support bei 19,60-19,69 EUR kritisch. Dessen nachhaltige Verletzung würde ein bearishes Anschlusssignal senden mit möglichen nächsten Auffangbereichen bei 19,05/19,17 EUR und 18,23/18,41 EUR.