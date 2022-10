Diese Analyse wurde am 20.10.2022 um 08:29 Uhr erstellt.

Der DAX ging gestern in den Konsolidierungsmodus über und bestätigte damit die negative Implikation der Vortageskerze. Er pendelte in einer engen Range zwischen 12.705 und 12.819 Punkten. Per Tagesschluss (12.741) konnte er sich oberhalb der Kurslücke vom Dienstag (12.717) halten.