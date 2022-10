Nach dem Erreichen eines Dekadentiefs bei 4,50 EUR im März 2020 konnte die Aktie des Düngemittel- und Salz-Konzerns K+S (WKN: KSAG88) einen Aufwärtstrend etablieren. Dieser Trend erfuhr ab dem Herbst vergangenen Jahres eine deutliche Beschleunigung. Nach dem Markieren eines 7-Jahres-Hochs bei 36,45 EUR am 19. April musste der Wert der extrem überhitzten Lage in den markttechnischen Indikatoren Tribut zollen und startete nach der Ausformung einer Bearish-Engulfing-Kerze eine Abwärtskorrektur. In den vergangenen Monaten pendelte die Notierung um die noch steigende 200-Tage-Linie. Zuletzt arbeitete sich das Papier nach einer bullishen Doji-Kerze vom Korrekturtief bei 17,52 EUR wieder nordwärts. Der gestrige Handel lieferte ein bullishes Anschlusssignal mit dem Ausbruch über die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 100 Tage. Damit rückt erneut die 200-Tage-Linie bei aktuell 23,50 EUR als mögliches Ziel in den Fokus. Um auch das mittelfristige Chartbild aufzuhellen, bedarf es nicht nur einer nachhaltigen Herausnahme dieser vielbeachteten Hürde, sondern auch des horizontalen Widerstandsclusters bei 24,75/24,89 EUR per Tagesschluss. Mit Blick auf die Unterseite entstünden nun mit einem Tagesschluss unter 20,31 EUR sowie mit einem Intraday-Rutsch unter 19,64 EUR bearishe Signale. In diesem Fall müsste mit einem zeitnahen Wiedersehen mit dem Tief bei 17,52 EUR gerechnet werden.