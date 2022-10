Der Euro-Bund-Future befindet sich nach einer langfristigen Top-Bildung unterhalb des Rekordhochs in einem Bärenmarkt. Die laufende mittelfristige Abwärtswelle schickte die Notierung vom im August bei 159,70 Punkten gesehenen Zwischenhoch bis auf ein am Freitag bei 134,02 Punkten verbuchtes Mehrjahrestief hinab. Die darüber an einem wichtigen Supportbereich geformte bullishe Tageskerze, die positiven Divergenzen in überverkauften markttechnischen Indikatoren sowie die Sentimentindikatoren signalisieren eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine deutlichere technische Erholungsbewegung. Potenzielle nächste Kursziele liegen bei 137,37/137,68 Punkten, 138,52 Punkten und 140,08 Punkten. Darüber würde die mittelfristig relevante Hürde bei 142,87 Punkten in den Fokus rücken. Ein signifikanter Rutsch unter 134,02 Punkte würde das Erholungsszenario neutralisieren und den übergeordneten Abwärtstrend bestätigen. Nächste Auffangbereiche lauten dann 133,40/133,52 Punkte, 132,71 Punkte und 130,98 Punkte.